27 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر اليوم

حلقت 27 رحلة بالون طائر، اليوم الخميس، على متنها 540 سائحا من مختلف الجنسيات، وسط تحسن الظروف الجوية وانخفاض سرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

بالونة اختبار

وأوضح أن رحلات البالون الطائر تحلق يوميا من المطار المخصص للبالون أمام معبد حتشبسوت «الدير البحري»، بعد استطلاع الأحوال الجوية من خلال إطلاق بالونة اختبار للتعرف على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، ومن ثم الحصول على تصريح برج المراقبة بالمطار.

روح المغامرة والإثارة

وأضاف أن البالون من الأنشطة السياحية المميزة التي يفضلها السائحون، إذ تشبع فيهم روح المغامرة والإثارة، لأنها تحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، فالإقلاع من المطار، لكن الهبوط يكون في كل مرة في مكان مختلف.

2000 فرصة عمل

وتابع: «يشهد الموسم السياحي الصيفي الحالي، رواجا سياحيا كبيرا، مقارنة بالمواسم السابقة»، مؤكدا أن البالون الطائر يوفر نحو 2000 فرصة عمل لشباب المحافظة، يعملون في 17 شركة، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين ومرشدين سياحيين وغيرهم.