مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار اليوم في بشتيل والوراق بالجيزة

تنفذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إجراءات خطة جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، اليوم، عن 15 منطقة ببشتيل والوراق بمحافظة الجيزة لمدة ساعة بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى السابعة مساء اليوم.

خطة تنفيذ تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق بشتيل

وجاءت خطة تنفيذ تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن 11 منطقة ببشتيل كالتالي «شارع مجمع المدارس - سنترال بشتيل - مزرعة علام ببشتيل - منطقة سقيل ببشتيل - شارع مدرسة الأورمان - سور المطار - مساكن عرابي - أرض المطار - بشتيل - شارع المسابك من شارع العروبة - شارع العامل الأول بإمبابة».

خطة تنفيذ تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق الوراق

وجاء خطة تنفيذ تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 4 مناطق بالوراق كالتالي «شارع المسبك - كورنيش النيل - شارع ترعة السواحل بالوراق».

فروع شبكات الكهرباء بالجيزة الواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الإدارات الواقعة بنطاق عملها بمحافظة الجيزة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.