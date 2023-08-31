بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للميناء

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتقديم برامج تدريبية ومهنية لطلاب الجامعة بالكليات ذات الصلة بالعمل بالموانئ البحرية، وبرامج تأهيلية علمية للعاملين بهيئة الميناء بما يتوافق مع معطيات وآليات التعاون المشترك بينهما.

فرص تدريب في ميناء الإسكندرية

وأضاف أن جامعة الإسكندرية من خلال هذا البروتوكول ستقوم بتوفير فرص التدريب العملي، وذلك بالتعاون بين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس لطلاب كليات الآداب والتجارة والحقوق والعلوم والهندسة، بالأقسام ذات الصلة بالمواني البحرية.

مواكبة متطلبات سوق العمل

وأكد أن ذلك بغرض تأهيلهم وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحديث المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة، وأضاف أن الجامعة ستشارك أيضا في تطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة بالميناء، وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل وتسهيل التحاقهم بالدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة برسوم مخفضة.

ميناء الإسكندرية: تسهيل الإجراءات للطلاب

وأكد اللواء بحري نهاد شاهين، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كأحد أكبر موانئ الجمهورية المشهود لها محلياً ودوليا فى مجال النقل البحري واللوجستيات ستقوم بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح للدارسين بدخول الدائرة الجمركية للحصول علي التدريبات العملية قبل بدء البرنامج التدريبي، ومنحهم إفادة موضح بها اسم الطالب والكلية والقسم وفترة اجتياز التدريب واعتماد إستمارة تقييم المتدرب بخاتم مركز التدريب، كما ستشارك في تطوير البرامج التدريبية لطلاب أقسام الكليات ذات الصلة بالموانى البحرية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعميد كلية الهندسة، والدكتور محمد الفقى، عميد كلية الحقوق، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، والدكتورة اماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، والدكتورة جيهان محمود، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، ومسئولى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.