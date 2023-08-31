وصول قافلة طبية إلى مستشفى الشيخ زويد لعلاج المرضى بالمجان

وصلت قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، لعلاج المرضى وإجراء عمليات جراحية للحالات التي تستلزم تدخل جراحي.

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، أن القافلة الطبية تهدف إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان.

القافلة استمرت 3 أيام في العريش

أضاف المحافظ، أنه من خلال القافلة الطبية التي أستمرت ثلاثة أيام بمدرسة أحمد عرابي بوسط العريش، جرى توقيع الكشف الطبي على المواطنيين، في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحاليل الطبية.

وكان المحافظ، أوضح أن القوافل الطبية التي تجري العمليات الجراحية للمواطنين، وجرى القضاء على قوائم الانتظار في مستشفى العريش العام، وأصبحت صفر عمليات جراحية.

تخصصات القافلة الطبية بشمال سيناء

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء في بيان، أن القافلة تضم تخصصات المخ والأعصاب والباطنة والقلب والكبد والجهاز الهضمي والكلي والأطفال والجلدية والاسنان والرمد والغدد الصماء، بجانب الأشعة والتحاليل المعملية، وتحويل الحالات التي تستلزم تدخل جراحي إلى مستشفى العريش العام.