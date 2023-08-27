كل ما تود معرفته عن قسم علم الاجتماع بـ«آداب المنصورة» وفرص العمل

تأسس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة عام 1984، وتخرجت أول دفعة منه عام 1987 وتُعد دفعة العام الدراسى 2022/2023 الدفعة رقم 36، حيث يسعى القسم لإعداد خريج قادر على استيعاب المفاهيم الأساسية والنظريات الاجتماعية وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مجالات الحياة العملية المختلفة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ووفقاً للمستجدات العلمية والمجتمعية.

وبالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حددت الدكتورة دينا أبوالعلا، رئيس مجلس القسم، لـ«الوطن»، تفاصيل مهمة عن القسم والذي يعمل على ربط الطلاب والمناهج برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العامة لجامعة المنصورة بما يحقق مفاهيم التميز، ونشر ثقافة الابداع والابتكار.

رسالة قسم علم الاجتماع

تتمثل رسالة القسم فى ربط الطالب بقضايا وظواهر المجتمع المختلفة، ونشر الوعى داخل المجتمع، واكساب الطلاب المهارات المختلفة التى تؤهلهم للبحث العلمى والبحث الاجتماعى، السعى نحو التميز بالمشاركة فى الجانب التوعوى.

لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، أهداف متعددة، منها اكتساب الخريج مهارات مهنية ليكون قادرا على تطبيق البحوث الميدانية وإجراء المسوح الاجتماعية والمشاركة في تخطيط وتقويم مشروعات التنمية الاجتماعية، فضلاً عن إعداد تقارير عن الزيارات الميدانية، كما يهتم القسم بتنمية وتطوير معرفة الطلاب بالمفاهيم الأساسية في العلوم الاجتماعية والاتجاهات النظرية.

يتميز قسم علم الاجتماع بوجود نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ووجود مادة التدريب الميدانى التى من خلالها يرصد الطلاب المشكلات المختلفة بالمجتمع، أيضاً تريب الطلاب على استخدام الحاسب الآلى فى البحوث الاجتماعية، والقدرة على التوعية بقضايا المجتمع المختلفة.

فرص العمل لخريجي القسم

فرص العمل المتاحة أمام خريج القسم متعددة، فمنها العمل بالهيئات والوزارات المختلف كأخصائيين اجتماعيين «المدارس، المستشفيات، النوادى»، والعمل بوزارة التضامن بقطاعاتها المختلفة والعمل كمدرس لمادتى علم الاجتماع وعلم النفس بالمرحلة الثانوية، فضلاً عن العمل بالمراكز الخاصة بمكافحة الإدمان، والعمل بالوحدات المحلية والإدارات الخاصة بالتنمية.