«صحة الدقهلية» تنظم يوما علميا عن الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم يوما علميا في بنوك الدم، حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته، بحضور عدد كبير من الأطباء والممرضيين والفنيين والصيادلة.

عمل يوم علمي عن الدم بالدقهلية

وأشار في بيان صحفي، إلى أنه جرى تنظيم اليوم، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية الموجودة في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

ونظمت إدارة بنوك الدم ليوم العلمي الثاني لبنوك الدم بالدقهلية، تحت عنوان الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته، وحضر بها نحو 55 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض.

فعاليات يوم علمي عن الدم بالدقهلية

وتضمنت فعاليات اليوم 3 محاضرات علمية حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم، وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع، علاوة على سياسات مكافحة العدوى الخاصة ببنوك الدم.