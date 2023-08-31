منحة ثلاثة أشهر عند وفاة المؤمن عليه أقرها القانون.. إليك التفاصيل

قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، راعى حقوق المؤمن عليه في كل الحالات حتى عند الوفاة، وراعى القانون أحوال أسرة المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش في القانون، لذلك أعطى القانون منحة ثلاثة أشهر عند وفاة صاحب المعاش.

تفاصيل منحة الوفاة

وقال محمد عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق أسرته منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، بذلك يكون للمؤمن عليه الحق في منحة ثلاثة أشهر تحسب من وقت الوفاة، وفقا للمادة 33 من القانون.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يجرى تقدير المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، مشيرًا إلى أن مستحقي المعاش من الفئات المنصوص عليها في القانوني، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

الجهات المستحقة

ولفت محمد عبد المجيد، إلى أنه بناء على المعاش المستحق يخصم بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين «21» من المادة «2» على البند الذي كان يتحمل بالأجر.