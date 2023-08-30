تراجع أسعار الخضروات اليوم في الأسواق.. اعرف كيلو الطماطم بكام؟

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات شهدت اليوم الأربعاء، تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية ، حيث تراجع سعر كيلو الطماطم بمقدار جنيهين وذلك بسبب وفره المعروض نتيجة بدأ العروة الصيفية.

سعر الطماطم اليوم

وأضاف النجيب في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 5 و 8 جنيهات ويتراوح سعر البطاطس ما بين 9 و11 جنيها كما يتراوح البصل ما بين 14 و18 جنيها والكوسة ما بين 6 و10 جنيهات فيما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 24 و30 جنيها والباذنجان البلدي ما بين 3.5 و5.5 جنيه ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع أن سعر الملوخية يتراوح في الأسواق تراوح ما بين 3.5 و5.5 جنيه والخيار البلدي ما بين 7 و9 جنيهات فيما يتراوح سعر البامية ما بين 24 و32 جنيها كما يتراوح سعر الثوم ما بين 24 و30 جنيها والبنجر ما بين 3 و5 جنيهات ويتراوح سعر الزيتون التفاحي ما بين 24 و28 جنيها.