أسعار الخضروات اليوم الإثنين 28-8-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9 جنيهات

تواصل أسعار الخضروات اليوم الإثنين 28-8-2023 في الأسواق ثباتها منذ بداية أغسطس الجاري، مع إقبال المواطنين المستمر على الشراء، في ظل اختلاف الأسعار حسب كل منطقة وتاجر، وهناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار الحالية حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الخضروات اليوم الإثنين 28-8-2023 في الأسواق

وأضاف النجيب، أنّ أسعار الخضروات اليوم الإثنين 28-8-2023 في الأسواق تتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه، والبطاطس بين 9 و11 جنيها، والبصل بين 13.5 و17.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكوسة بين 6 و10 جنيهات، والجزر دون عروش بين 7 و 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع أنّ سعر الفاصوليا يتراوح اليوم بين 22 و28 جنيها، والباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، والملوخية بين 3 و5 جنيهات، فيما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، والبامية بين 24 و32 جنيها، كما يتراوح سعر الزيتون التفاحي بين 24 و28 جنيها.