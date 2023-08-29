«الداخلية»: القبض على 100 متهم بالاتجار في المخدرات بـ3 محافظات

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط - أسوان - دمياط» بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

مديرية أمن أسيوط

وأسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 66 سلاحا ناريا، و14 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، بحوزة 61 متهما لـ38 منهم معلومات جنائية، كما ضبطت 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 480 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

وفي مديرية أمن أسوان تحررت 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش، وزنت 6.500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو بحوزة 4 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية.

كما ضبط سلاح ناري عبارة عن فرد محلي وطلقة بحوزة متهم، ونفذ نحو 625 حكما قضائيا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وفي دمياط تحررت 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية 9 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و15 كيلوجرام بانجو، و2.500 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و5 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.