حي الجمرك: إخلاء السكان بعد انهيار عقار الإسكندرية وبدء إجراءات الهدم

وقع اليوم انهيار عقار الإسكندرية في منطقة الجمرك، إذ سقطت أجزاء من العقار القديم المكون من 3 طوابق، في منطقة رأس التين بحي الجمرك، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما قرر الحي، إخلاء العقار من السكان.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

تعود واقعة انهيار عقار الإسكندرية، حين تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 33 شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وانتقل ضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أي إصابات.

إجراءات ما بعد انهيار عقار الإسكندرية

جرى عمل محضر إخلاء بعد انهيار عقار الإسكندرية لقاطني العقار، والتنبيه على مالكيه بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم، بحسب بيان من حي الجمرك.

فيما تم وضع حواجز حول العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعقار الإسكندرية، ليس الوحيد الآيل للسقوط في حي الجمرك، حيث أن الحي يعد أحد أكثر الأحياء التي تضم عقارات آيلة للسقوط، كونه يضم عقارات قديمة صادر لها قرارات إزالة، بحسب أحدث تقارير محافظة الإسكندرية.