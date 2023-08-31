إزالة الأجزاء الخطرة من عقار إسحاق النديم بحي الجمرك بالإسكندرية

أكد المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إزالة الأجزاء العالقة من عقار 23 إسحاق النديم بالجمرك التي تمثل خطورة داهمة، كما قامت إدارة إشغال الطريق بتأمين الشارع حرصاً على حياة المواطنين والمارة، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا نظراً لاستعداد الحي وإداراته المختلفة لمثل هذه الحوادث.

إزالة الأجزاء الخطرة من عقار في حي الجمرك

وأشارت رئيس حي الجمرك، إلى أن العقار صادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض برقم 14 لسنة 2019 والعقار مكون من دور أرضي و3 أدوار علوية ولم يتم التنفيذ، حيث إن تنفيذ قرارات الهدم مسؤولية مالك العقار ولا يتدخل الحي إلا في حالات الخطورة طبقاً للقانون، وتم التنبيه على مالك وسكان العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم حتى لا يتعرض نفسه للمسائلة القانونية في حالة وجود أضرار أو إصابات للغير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار ووضع حواجز حديدية لحماية المارة.