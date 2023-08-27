فرض كردون أمني بمحيط عقار طما المحترق.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة

انتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بإشراف المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما إلى موقع منزل طما المحترق، إذ جرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث وتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار والعقارات المجاورة حرصًا على سلامة المواطنين.

الإخطار الأمني بالواقعة

نشب حريق في محل أحذية ليمتد إلى كامل المنزل المكون من 3 طوابق بدائرة مركز طما إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد اندلاع حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

تحرير محضر بالواقعة

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى إلى موقع الحادث وتبين اندلاع حريق بمحل أحذية، ملك المدعو «ك. ا. إ»، سن 35 عامًا، بعمارة مكونة من 3 طوابق، وامتدت النيران إلى العقار دون حدوث خسائر بشرية، بينما احترقت مكونات العقار والمحل وبسؤال مالك المحل أرجع السبب لماس كهربائي، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.