عفت السادات: الرئيس السيسي الأقدر على فهم متطلبات المرحلة

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إنّ أي حزب سياسي يطمح في الوصول إلى السلطة، ولكننا ندرك أنّنا في مرحلة فارقة، ويجب أن يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه حقق إنجازات غير مسبوقة.

الرئيس السيسي صاحب مشروع

وأضاف عفت، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»، أنّ كل القواعد الحزبية ترى أنّ الرئيس السيسي صاحب مشروع، وما تحقق من إنجازات يجب أن يستمر، متابعا: «مينفعش واحنا في نص المسيرة نقول محتاجين نجرب حد تاني، لأن السيسي هو الأقدر على فهم المتطلبات المرحلة المقبلة».

انضمام مصر للبريكس

ولفت عفت إلى أنّ الرئيس السيسي نجح في عمل توازن كبير جدا في العلاقات الخارجية، وتعامل مع المشكلات التي تحيط بمصر على المستوى الإقليمي والدولي بشكل جيد، كما أنّ مصر عادت في عهد الرئيس السيسي إلى المكانة التي تليق بها، وآخرها الانضمام إلى تكتل البريكس.

وتابع: «الشعب المصري كله استفاد من النجاحات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، في ناس كتير استفادت من مشروع حياة كريمة وعلاج فيروس سي، والطرق الجديدة، ومشروع تطوير القرى وغيره».