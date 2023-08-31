بدء تسليم الدفعة الثانية من مشروع «سكن مصر» الأحد المقبل.. اعرف آخر موعد

أفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن يوم الأحد المقبل، الموافق 3 سبتمبر، هو أول أيام تسليم الدفعة الثانية من مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض، الكائنة بالقاهرة الجديدة، لافتة إلى أن الموعد النهائي للتسليم هو يوم 13 من الشهر ذاته.

ونستعرض في السياق التالي جدول مواعيد تسليم شقق «سكن مصر» المرحلة الثانية، وفقا للمعلن عنه من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

جدول تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، سيكون كالآتي:

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 3-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الاثنين 4-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الثلاثاء 5-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 85، يوم الأربعاء 6-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12-9-2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13-9-2023.

توجيهات مهمة للفائز بالوحدة

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر الكائن في (2 شارع عباس العقاد )، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.