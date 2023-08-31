المنشآت الفندقية: إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم يومي 6 و7 سبتمبر

قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه ورد للشركة خطابا من شركة أوراسكوم القابضة، القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم، بإلغاء عروض الصوت والضوء يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 6 و7 سبتمبر.

استئناف عروض الصوت والضوء بداية من الجمعة 8 سبتمبر

أضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم ستستأنف بداية من الجمعة 8 سبتمبر 2023، لافتا إلى أن العروضتتم 4 أيام فى الأسبوع فقط، خلال أيام «الأربعاء - الخميس - الجمعة - السبت»، بسبب أعمال التطوير التي تقوم بها شركة أوراسكوم القابضة بالمنطقة.

تعميم إلغاء عروض الصوت والضوء الأربعاء والخميس المقبلين

وعممت غرفة المنشآت الفندقية، منشورا على كل فنادق الجمهورية، لإخطارها بإلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حتى لا تحجز الفنادق تذاكر عروض الصوت والضوء لنزلائها خلال هذه الفترة.