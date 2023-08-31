«غرفة السياحة»: العلمين الجديدة فرس رهان القطاع خلال عام 2023

أكد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مدينة العلمين الجديدة كانت فرس رهان السياحة المصرية خلال فصل الصيف الحالي، موضحا أن نسب إشغال الفنادق الموجودة بالمدينة وبالقرب منها، لم تقل عن 95% خلال أشهر الصيف الحالي، مؤكدا أنها كانت أكثر المدن السياحية المصرية إشغالا خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي.

مهرجان العلمين سحب البساط من الجميع

أضاف لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين الذي جرى تنظيمه بالمدينة خلال فصل الصيف الحالي، كان له مفعول السحر في زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة، ولا سيما من الدول العربية، مشيرا إلى أن المهرجان وما تضمنه من أحداث فنية وثقافية ورياضية، ووجود أعداد كبيرة من المشاهير من مختلف التخصصات، استطاع سحب البساط من مختلف المهرجانات التي أقيمت بمنطقة الشرق الأوسط خلال الصيف الحالي، رغم أن النسخة الحالية من المهرجان هي النسخة الأولي له.

1500 غرفة فندقية بالعلمين حاليا

أشار إلى أن مدينة العلمين التي تحتوي على أكثر من 1500 غرفة فندقية، استطاعت جذب أعداد كبيرة من السياح العرب لزيارتها خلال هذا الصيف، موضحا أن السياح الكويتين كانوا أكثر السياح العرب تواجدا بالمدينة خلال الفترة من شهر يونيو الماضي حتى الآن، تلاهم السياح السعوديين فالإماراتيين.

وتابع: «كازاخستان كانت إحدى الدول التي تواجد سائحيها بقوة بمدينة العلمين منذ مارس الماضي حتى الآن، إذ يجري تسيير رحلة أسبوعية من المدن الكازاخستانية إلى العلمين منذ أكثر من 5 أشهر».