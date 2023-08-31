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«إكسترا نيوز»: حفلات متنوعة بمهرجان العلمين في أسبوعه الثامن

كتب:

مريم جاد
07:41 م | الخميس 31 أغسطس 2023
جاكلين ماهر -موفدة قناة «إكسترا نيوز»

جاكلين ماهر -موفدة قناة «إكسترا نيوز»

قالت جاكلين ماهر، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن المفاجآت ما زالت مستمرة بالفعل من منظمى مهرجان العلمين، إذ كانت المفاجأة الأولى، مد الفترة الزمنية لمهرجان العلمين، نظرًا للنجاح الكبير الذي شهده على مدار تلك الأيام، حتى الثاني من سبتمبر المقبل، وما زالت الفعاليات مستمرة.

حفلات متنوعة بالأسبوع الثامن من مهرجان العلمين

أضافت عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز» لفعاليات المهرجان، أن هناك إقبال كبير من المواطنين من مختلف الجنسيات للعلمين، ومن مختلف الفئات العمرية، وبالأسبوع الثامن منه، يشهد المهرجان فعاليات ثقافية وفنية وبطولات دولية وسهرات غنائية مختلفة، وبهذا الأسبوع الختامي والاستثنائي للنسخة الأولى من مهرجان العلمين، يوجد 4 نجوم مهمين، منهم «الفنان عمر كمال، أبو، فريق الصواريخ والدبل زوكش» بالثامنة مساءًا على مسرح الأرينا.

تنظيم وتشديد أمنى هائل للمواطنين بالحفلات

تابعت أن هناك تنظيم هائل ومشدد للحفلات والمواطنين الزائرين لمثل هذه الحفلات، بالإضافة لنفاد التذاكر الخاصة بالحفلات، وبالأول من سبتمبر سيكون حفل الفنان ويجز، وقدرته على سرقة قلوب الشباب، ومتابعته بشدة على مستوى الوطن العربي.

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بقلم مريم جاد