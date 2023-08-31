اتحاد الغرف التجارية: منتجات معارض أهلا مدارس أقل من سعر الجملة

أكد الدكتور علاء عز الدين الأمين العام اتحاد الغرف التجارية عن أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة وصريحة وهي محاربة التضخم بأكبر قدر ممكن ومساعدة الأسر المصرية على الحصول على احتياجاتها بأقل تكلفة لذلك فإن العديد من المبادرات بدأت للبيع بسعر الجولة من أول العام.

منافذ أهلا مدارس

وأضاف عز الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية dmc تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن منافذ أهلا مدارس ستطرح كل ما تحتاجه الأسرة للمدرسة وليست الكراسات والأقلام فقط، ولكنها ستطرح الكتاب المدرسي والحاسب الآلي والأغذية الأساسية والملابس والأحذية والحقائب.

توفير كل احتياجات المدارس

وأشار إلى أنه سيتم توفير كل تلك الاحتياجات بأقل من أسعار الجملة لأننا سنأخذ من المنتج والمستورد مباشرة إلى المنفذ وبالتالي الأسعار ستكون بسعر أقل، كما أن هناك شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين والغرف التجارية في كل المحافظات.

وشدد على أن المنافذ ستكون في أماكن متميزة سهل الوصول ليها، كما أن المحافظات ستدعم الأماكن التي ستقام بها المنافذ بالحراسة والنظافة في مكان متميز سهل الوصول إليه.