أماكن مخصصة لذوي الهمم وكبار السن.. أبرز خدمات مهرجان القلعة للمواطنين

إقبال كبير يشهده مهرجان القلعة الدولي في دورته الـ31 من مختلف الفئات العمرية، الجميع تسيطر عليهم حالة من الفرحة والسعادة، الابتسامة لا تفارق وجوههم، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، عند سماع أغنيات المطربين المفضلين لديهم، ينتظرونهم من العام للعام.

مهرجان القلعة الدولي

اهتمام كبير ناله الأشخاص ذوي الهمم من المنظيمن في مهرجان القلعة الدولي، إذ جرى تخصيص أماكن معينة لهم في الصفوف الأولى من المهرجان، وتخصيص فرق استقبال خاصة بهم، تلبي طالباتهم، وتوفر لهم كل الخدمات اللازمة حتى الانتهاء من الحفل: «احنا عاملن فريق مخصص لأشخاص ذوي الهمم بيستقبلوهم وفيه بوابة خاصة بيهم بيدخلوا منها، وبنقعد في أول صف عشان يشوفوا الحفلة براحتهم».. بحسب ما ذكرته منى عبد الوهاب مدير مركز الإعلام بدار الأوبر في حديثها لـ«الوطن».

وتابعت «عبد الوهاب»، أنه جرى زيادة أعداد الأماكن الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم هذا العام، كما أنه جرى تخصيص أماكن معينة لكبار السن لتوفير كل سبل الراحة والخدمات لهم، من أجل الاستمتاع بالأجواء.

وانطلق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بنسخته الـ31، أحد أبرز الأحداث الفنية بالوطن العربي، ويجري بثه على الهواء مباشرة عبر فضائية «الحياة»، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد النجاح الكبير الذي حققته بإذاعتها للمهرجان العام الماضي.

ويعتبر مهرجان القلعة فكرة وتأسيس الدكتور مصطفى ناجي، وهو رئيس نسخته الأولى منذ 31 عامًا، حيث توقف المهرجان عام واحد منذ انطلاقه، في عام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا.

نجوم مهرجان القلعة

يحرص المهرجان على ضم نجوم جدد، يكون المهرجان بداية انطلاقاتهم الفنية إلى جانب النجوم الكبار منهم مدحت صالح والموسيقار الكبير عمر خيرت، والشيخ ياسين التهامي وغيرهم من المطربين والنجوم الكبار، كما أن إقامة مهرجان القلعة استهدف أن يكون هناك مكان ثابت لحفلات غنائية مجانية للجمهور، بديلًا عن الحفلات المتناثرة بالأماكن العامة على مدار العام.