تفعيل بروتوكول بين جامعة الإسكندرية ومياه الشرب للحد من التغيرات المناخية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم تفعيل بروتوكول التعاون بين المركز الهندسي لجامعة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستكمال تقديم كل أشكال الدعم والاستشارات الفنية لباقي مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية والإشراف على إجراءات التشغيل المتعلقة بها علي غرار المراحل السابقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية وليست مؤقتة تساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية والاستفادة بكل كميات المياه بمشروع الدلتا الجديد.

جامعة الإسكندرية بيت الخبرة الفنية

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدور الذي تلعبه جامعة الإسكندرية باعتبارها بيت الخبرة الفنية الذي يتم الاستعانة بها في الإشراف وتقديم الاستشارات الفنية أثناء تنفيذ المشروعات الكبرى ومن بينها مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل كبير في الحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية بموسم النوات.

مراحل المشروع

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تنفيذ المشروع يتم علي عدة مراحل وفق خطة محددة تم وضعها على أساس أولويات عملية التنفيذ داخل أحياء الإسكندرية ويتم ذلك وسط ظروف صعبة تستدعى العمل على مدار الـ24 ساعة بذروة فصل الصيف لاضطرار الجهات المنفذة للعمل قبل بدء موسم الشتاء والنوات.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تباشر العمل بالمشروع على مدار الساعة في ظل تحديات ومعوقات شديدة الصعوبة تظهر أثناء عملية التنفيذ بسبب تهالك البنية التحتية التي لم تتغير طيلة عهود طويلة مؤكدا أنه رغم كل تلك الصعوبات يتم إنجاز مراحل المشروع في وقتها المحدد دون أي تأخر في عملية التسليم.

مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

وأشاد «الشريف»، بتفهم مواطني الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع مشيرا إلى أن الهدف الإستراتيجي عقب الانتهاء من جميع مراحل مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد أضخم المشروعات القومية التي يتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية تنفيذ المشروع بالإسكندرية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لشبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، للمساهمة في حل المشكلات المتراكمة التي ظهرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبا عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واستشاري تنفيذ المشروع، والدكتور زياد الصياد مدير المركز الهندسي لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء فريق العمل.