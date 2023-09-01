علي الحجار يعيد أغنية «زي الهوا» في مهرجان القلعة

أعاد الفنان علي الحجار غناء أغنية «زي الهوا« بعد تفاعل الجمهور بالغناء، خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقي والغناء.

أغنية زي الهوا هي تتر المسلسل الشهير اللقاء الثاني من ألحان الموسيقار عمر خيرت.

مهرجان القلعة للغناء والموسيقي

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.