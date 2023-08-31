«جنايات المنصورة» تحيل أوراق المتهمين بقتل صديقهما إلى المفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بالدقهلية، اليوم بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق المتهمين بقتل صديقهما إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما والنطق بالحكم إلى جلسة 24 سبتمبر 2023، وكان المتهم الثاني صديق المجني عليه استعان بآخر قريبه وصديق المجني عليه، ووضعا منوم له في العصير، ثم التعدي عليه الضرب بحجر وعصا على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسني الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي وذلك في القضية رقم 5827 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 1184 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

إحالة إثنين لمفتي الجمهورية لقتل صديقهما

صدر الحكم بإحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية، وهم كل من مرسي أحمد محمد حسن 22 عاما، عامل، محبوس، وسامح محمد حسن محمد 37 عاما، عامل، محبوس ومقيمين بقرية شجلجاي مركز أبنوب بمحافظة أسيوط،

واستمعت هيئة المحكمة للمدعي بالحق المدني الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بالإعدام شنقا كما استمعت هيئة المحكمة لأقوال الطبيبة الشرعية.

تفاصيل مقتل شخص علي يد صديقيه

وأحال المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهما في 23/1/2023، قتلا المجني عليه «الضوي ريان السيد محمد» ومقيم بقرية شجلجاي مركز أبنوب بمحافظة أسيوط عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، فاستزلهما الشيطان بفكرهما الإجرامي وقلبهما المتشح بالسواد فنسج لهما الحيلة فقصدا مسكنه وأعدا لذلك الغرض أداتين حجر وعصا خشبية وأقراص منومة، وما أن ظفرا به حتى وضعا له تلك الأقراص بإحدى المشروبات، فاستغرق المجني عليه في نوم عميق، وأنذاك باغته الأول بعدة ضربات بحجر وعصا خشبية، محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أفاد الشاهد الأول «محمود ر.ع.ت»، 31 عاما عامل عادي ومقيم بقرية شها مركز المنصورة، في تحقيقات النيابة العامة، بأن المجني عليه أنبأه قبل الواقعة بيوم بتحصله مبالغ مالية من بلدته وقدوم المتهم الثاني إليه بمسكنه، وفي يوم الواقعة توجه إلى إقامة الجني عليه وعلم بوفاته وايد باقي الشهود نفس المضمون.