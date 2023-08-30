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اتحاد منتجي الدواجن: تراجع الأسعار في الأسواق.. والكيلو بـ63 جنيها

كتب:

محمد أيمن سالم
09:30 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
دواجن - أرشيفية

دواجن - أرشيفية

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، آخر التطورات بشأن أسعار الدواجن، والتي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الحالية.

انخفاض الأسعار

وأوضح «الزينى»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة «الحياة»، أن انخفاض الأسعار وصل في المزارع إلى 55 جنيها، ووصل إلى المستهلك بالمحال التجارية إلى 63 جنيهًا، بنسبة تراجع وصلت لـ22%.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: «الدواجن هى البروتين الأول للمواطنين في مصر، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، والدولة بها حاليا اكتفاء ذاتي من الدواجن وتتجه إلى التصدير».

انخفاض أسعار البيض

وأشار «الزيني» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار البيض، وخلال شهور قليلة سيزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار.

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بقلم محمد أيمن سالم