قلق واحتجاجات في كوريا الجنوبية بسبب تصريف مياه فوكوشيما في المحيط

يشعر أغلبية الكوريين الجنوبيين بالقلق تجاه تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي رغم جهود حكومتهم لتهدئة المخاوف، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وبدأ العديد من الكوريين الجنوبيين في ترديد شعارات احتجاج؛ للتعبير عن قلقهم على تصريف مياه فوكوشيما.

الصين تحظر المأكولات البحرية اليابانية

وتقول اليابان إن المياه من محطة الطاقة النووية المحطمة آمنة وبدأت في إطلاقها في المحيط الهادي، في 24 أغسطس الماضي، على الرغم من الاعتراضات في الداخل والخارج، لا سيما من الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، التي حظرت المأكولات البحرية اليابانية.

ومع ذلك، قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها لا ترى أي مشكلة علمية في إطلاق المياه، رغم أنها أكدت أنها لا توافق عليها، وحظرت أيضًا استيراد المأكولات البحرية من المياه قبالة فوكوشيما، شمال طوكيو.

حملة لتخفيف القلق العام وتشجيع استهلاك المأكولات البحرية

وقاد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، حملة لتخفيف القلق العام وتشجيع استهلاك المأكولات البحرية، وزار أمس، سوقًا رئيسيًا لمصايد الأسماك للتسوق وتناول الغداء.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تشعر الجماعات البيئية الكورية الجنوبية والعديد من أفراد الجمهور بالقلق وارتفع تصنيف يون للرفض إلى أعلى مستوى له منذ شهور، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب كوريا شمل 1002 شخص.

وبحسب التقرير، فإن هناك أكثر من سبعة من كل 10 مشاركين قالوا إنهم قلقون بشأن التأثير على المأكولات البحرية، ونحو 60% مترددين في تناول المأكولات البحرية، وفقًا لمؤسسة جالوب كوريا.

وفى سياق متصل، ارتفعت تقييمات رفض يون إلى 59%، بزيادة نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى في 16 أسبوعًا.

تقديم 80 مليار وون لتعزيز استهلاك المأكولات البحرية

وتعهد يون بتقديم 80 مليار وون بما يعادل (60.6 مليون دولار) هذا العام لتعزيز استهلاك المأكولات البحرية وتعهد بمعالجة ما أسماه «الأخبار الكاذبة» بشأن الإصدار.

وأطلقت الحكومة أيضًا برنامج قسائم يقدم ما يصل إلى 20.000 وون (15 دولارًا) للمتسوقين الذين يشترون المأكولات البحرية.