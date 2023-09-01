شواطئ مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 12 دولة أوروبية (صور)

تشهد مرسى علم انتعاشة سياحية كبيرة خلال موسم الصيف الحالي، تزامنًا مع ارتفاع معدلات رحلات الطيران السياحية الوافدة، ووصول حوالي 30 ألف سائح أسبوعيا للمدينة من 12 جنسية أوروبية.

وصول 30 ألف سائح لمرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن مرسى علم تشهد توافد آلاف السياح على شواطئ المدينة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» وصول 30 ألف سائح الأسبوع الجاري على متن 139 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل سياح من 12 دولة، ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.

مهرجانات على شواطئ مرسى علم

وأشار «عثمان» إلى أن فنادق مرسى علم تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب السياح الأجانب وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية وفقرات استعراضية وبرامج ومتنوعة وألعاب بحرية ومسابقات على حمامات السباحة بصفة أسبوعية بهدف الترفيه وإدخال السعادة والفرح والسرور وتنشيط السياحة بالمدينة.