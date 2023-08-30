مستشار الرئيس: 2.5 مليار جنيه تكلفة تطوير مدينة عين شمس الطبية

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات، ودعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالانتهاء من مدينة عين شمس الطبية المتكاملة التابعة لجامعة عين شمس.

تخصصات طبية تخدم أعضاء هيئة التدريس

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، في فيديو نشره مركز المعومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مدينة عين شمس الطبية، تقدم خدمات جديدة لمجموعة صخمة من المواطنين، وتبلغ عدد الأسرة بها 3500، وبها تخصصات طبية تخدم آلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن المدينة مؤسسة تعليمية تدريبية لأجيال كثيرة من الأطباء وطلاب الدراسات العليا وبها كوادر بشرية كثيرة، مؤكداً أن المبادرات الصحية التي تُعلن عنها الدولة بين الحين والأخر تُخفف معاناة المريض.

معلومات عن مدينة عين شمس الطبية

- من المتوقع ألا تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه.

- المستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويًا في جميع التخصصات.

- تشمل المدينة الطبية 10 مستشفيات ومراكز طبية في كل التخصصات العامة والدقيقة.

- تضم مركز للأبحاث الطبية.

- تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، بسعة 101 سرير، منها 35 سريرًا للرعاية المركزة.

- تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير، منها 42 رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين.

- جارِ تطوير مستشفى الأطفال القديم، وإنشاء غرف جراحات الأطفال.

- جارِ الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرًا، و8 غرف عمليات.