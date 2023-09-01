«القناة الأولى» تبرز إشادات الجمهور بمهرجان العلمين.. كل التسهيلات موجودة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إشادات جماهيرية بفعاليات وحفلات مهرجان العلمين».

كل شيء في العلمين رائع

وقالت إحدى الحضور: «الشواطئ هنا في العلمين الجديدة ممتازة، وكل التسهيلات موجودة، أشعر بالسعادة هنا وأتمنى أن أزورها دوما.. العلمين الجديدة نوّرت».

وقالت أخرى: «أنا سعيدة جدا بالشواطئ والفعاليات والتسهيلات، كل شيء في العلمين الجديدة رائع، والنظام هنا مميز للغاية».

أضاف أحد الحضور: «أول مرة أزور العلمين الجديدة، المكان ممتاز جدا، والتسهيلات كلها مميزة، والخدمة رائعة، وهنا أيضا توجد أبراج عالية لأول مرة في مصر، والشواطئ رائعة والخدمات المقدمة مميزة.. أول مرة مثل هذا المكان في مصر».

كل ذلك يحدث تطورا كبيرا في مصر

وأوضح زائر آخر: «نتابع ما يحدث في العلمين الجديدة من البداية، ولكن كل شيء تطور هذا العام وأصبح من الأعوام الماضية، هناك شواطئ عائلية وشباب، وكل ما هو موجود هنا مناسب لكل فئات العائلة، وكل ذلك يحدث تطورا كبيرا في مصر.. بحر العلمين مختلف».