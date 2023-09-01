«العمل» تعلن توافر أكثر من 5 آلاف وظيفة في 32 شركة.. التقديم بدأ اليوم

يبدأ اليوم الجمعة التقديم على 5756 وظيفة خالية، حيث أعلنت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة.

وكشفت وزار العمل، عن بدء التقديم على أكثر من 5 آلاف وظيفة في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

بدء التقديم على 5 آلاف فرصة عمل

وتتوافر فرص العمل المعلن عنها من قبل وزارة العمل، في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية، وبورسعيد، والأسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

وكشفت وزارة العمل في بيان لها تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توافر فرص العمل في تخصصات: عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسؤولل سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات،ومحاسبين، مندوب مبيعات، سكرتارية، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وموظف أرشيف،وأخصائى إجتماعى، ومحضر أدوية، وعمال خياطة، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف للتأكد من استلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.