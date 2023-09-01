بث محاكمة ترامب في قضية إلغاء نتائج انتخابات 2020 مباشرة على «يوتيوب»

أعلن قاضي المحكمة العليا، سكوت مكافي، في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، أن محاكمة ترامب، وإجراءات المحكمة المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات جورجيا سيتم بثها على التلفزيونات على الهواء مباشرة، بحسب ما ذكرته شبكة «ايه بي سي الأمريكية».

محاكمة ترامب

وأضاف مكافي، أن خلال جلسة الاستماع لمحاكمة ترامب سنقوم ببث مباشر لجميع الإجراءات عبر قناة على موقع الفيديوهات يوتيوب المقدمة من مقاطعة فولتون، وخطتنا هي القيام بذلك في هذه القضية أيضًا.

وفي وقت سابق، سمح القاضي ببعض الأمور خلال محاكمة ترامب وهي التصوير الفوتجرافي الثابت وتصوير الفيديو للإجراءات، كما من المقرر أن تنتهي تلك الأمور في 8 سبتمبر، وذكر قاضي المحكمة العليا أنه يخطط لتمديد الترتيب لمدة 6 أشهر أخرى لتغطية المحاكمة.

السماح باستخدام الهواتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر أثناء محاكمة ترامب

وعلى جانب آخر، سمحت المحكمة، أمس، باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة داخل المحكمة أثناء محاكمة ترامب، مما يعطي الفرصة للجميع باستخدام الأجهزة بغرض التسجيل ولكن سيقتصر ذلك على التغطية التلفزيونية والبث المباشر ويسمح أيضًا باستخدامهم بغرض التواصل داخل قاعة المحكمة.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب و18 آخرين لائحة اتهامات واسعة النطاق، منها محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، ويقول ترامب إن أفعاله لم تكن غير قانونية وأن التحقيق له دوافع سياسية.