مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بالأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين بالقرب من كوبري أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

أسماء المتوفين في الحادث

تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغا بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي، بالقرب من كوبري أرمنت الحيط، أسفر عن مصرع كل من أحمد سيد، 33 عاما، ومسك أحمد، عامان، وسارة أحمد محمود، 30 عاما.

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب بالحادث أحمد شحاتة علي، 55 عاما، باشتباه ارتجاج في المخ، ومالك أحمد سيد عبدالرحيم، 5 أعوام، مصاب بكدمات متفرقة، وعبد الناصر عبد السميع محمد، 38 عاما مصاب بجرح قطعي بالجبهة، ومحمد عبد الرحيم مصطفى، 24 عاما، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ.

نقل المصابين إلى مستشفى حورس

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.