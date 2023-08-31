39 فرصة عمل تنتظر شباب الفيوم غدا.. مرتبات تبدأ من 3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل، توافر 39 فرصة عمل في الشركات الخاصة، بمرتبات تبدأ من 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي، بينها وظائف لذوي القدرات الخاصة، حيث يطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين.

ويبدأ التقديم على تلك الوظائف غدًا الجمعة 1 سبتمبر، وذلك في تخصصات مختلفة بينها التمريض، والتطريز، والطباعة، والتريكو، وإنتاج، ومشتريات، ووظائف إدارية، وغيرها.

وظائف الفيوم للفتيات والشباب

أوضحت وزارة العمل توافر وظائف الفيوم للفتيات والشباب، والتي تضمنت 39 وظيفة في شركة النصر للتجارة العامة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت الوظائف الآتية:

ممرضة.

فني تشغيل ماكينة من الجنسين.

فني تشغيل طباعة من الجنسين.

4 فني تطريز.

6 فني تريكو.

12 عامل مساعد.

10 موظف إداري من الجنسين.

1 باترونيست.

1 رئيس قسم الفحص.

1 مشرف إنتاج.

1 عامل مشتريات.

شروط وظائف الفيوم

وكشفت الوزارة أنّ شروط الحصول على إحدى الوظائف تتمثل في أنّ يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط، ويتراوح عمره من 18 وحتى 45 عامًا، بينما تتراوح الرواتب من 3 آلاف وحتى 3 آلاف و800 جنيهًا حسب الاتفاق خلال المقابلة.

طريقة التقديم في الوظائف

وفيما يخص طريقة التقديم في تلك الوظائف فإنّها تتم من خلال الاتصال بالرقم الآتي 01000269306، أو من خلال التوجه لمديرية العمل بمحافظة الفيوم والذي يقع في بحي كيمان فارس، والتنسيق من خلالهم.

تنظيم ملتقيات توظيف مستمرة

وكشفت وزارة العمل عن توفير فرص عمل من خلال الإدارة المركزية للتشغيل، ومديريات العمل بالمحافظات، التي تستقبل طلبات العمل من الباحثين عن وظائف وترشيحهم للوظائف التي يتم الإعلان عنها أولًا بأول، أو إرسالهم للشركات مباشرة، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.