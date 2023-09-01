مصرع مهندس وإصابة اثنين من أولاده في حادث مروري بالجيزة

لقي مهندس مصرعه بينما أصيب اثنين من أولاده في حادث تصادم بطريق الفيوم بالجيزة ، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم.

تفاصيل الحادث

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وتبين حال سير سيارة ملاكى يقودها شخص 30 سنة، وانفجر الإطار الأمامي للسيارة مما تسبب فى دورانها واصطدامها بسيارة ملاكي يقودها مهندس 50 سنة «متوفى» وبصحبته نجله 14 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآخر 13 سنة مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.