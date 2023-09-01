انقطاع المياه عن القاهرة لمدة 12 ساعة.. اعرف الموعد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، انقطاع المياه في عدد من المناطق بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، نظرا لأعمال تغيير مسار خط المياه، وطالبت المواطنين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وذكرت شركة مياه الشرب في بيان لها، موعد انقطاع المياه اليوم عن عدد من المناطق بالقاهرة، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية.

موعد انقطاع المياه اليوم

وكشفت الشركة، موعد انقطاع المياه بداية من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر حتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت.

وتصل مدة انقطاع المياه إلى 12 ساعة، حيث أرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى إجراء أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم، بشارع عبد الحميد بدوي، ومن المقر انقطاع المياه في القاهرة اليوم عن مناطق عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر.

وأهابت شركة مياه الشرب في بيانها الصادر عنها، بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة أعلاه باتخاذ تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ويمكن طلب سيارات مياه صالحة للشرب عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.