هالة فاخر لـ«الوطن»: شكرا «المتحدة» على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين

ثمّنت الفنانة هالة فاخر، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في نجاح مهرجان العلمين بدورته الأولى، الذي شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وقالت هالة فاخر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة بذلت مجهودا كبيرا، لظهور الحفلات والأنشطة الترفيهية، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بشكل جيد، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تحضر جميع فعاليته.

تكريم هالة فاخر من مهرجان القاهرة للدراما

وكانت هالة فاخر، كُرمت من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، التي أقيمت منذ أيام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بجانب عدد من رواد الدراما، منهم المخرج محمد فاضل وخالد زكي، ومهندس الديكور سيد أنور، ونانيس نجلة، أحمد أسامة عباس، ورشوان توفيق، ولطفي لبيب.

وفي سياق آخر، انتهت هالة فاخر مؤخرا، من تصوير فيلمها الجديد «أبو نسب»، الذي يجمعها بكل من: محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.