«حياة كريمة» توقع بروتوكولا جديدا لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الدلتا

وقّعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولاً بالتعاون مع جامعة السلام في الغربية؛ للعمل على تنمية المجتمع، بعقد العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة والهادفة إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب؛ لتأهيلهم لأسواق العمل خاصة المجالات التي تقدمها الجامعة بالمجان، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة بكليات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي لكل محافظات الدلتا.

تفاصيل بروتوكول التعاون

وشمل البروتوكول الخدمات التي تقدمها كلية الفم والأسنان ومنها وحدات «عيادة الطوارئ والتشخيص - عيادة جراحة الفم والتخدير - عيادة علاج الجذور - عيادة اللثة - عيادة الأطفال - التركيبات الثابتة - عيادة الحشو»، إضافة إلى التشخيص والعلاج للحالات العادية وحالات الطوارئ لجراحات الفم وعلاج اللثة والجذور للأطفال والكبار، وتقديم كل خدمات التشخيص والأشعة، وعلاج اللثة، والحشو، وحشو أسنان الأطفال، والخلع، فضلاً عن التركيبات بأنواعها، وعلاج الجذور، والعمليات الكبرى والصغرى، وعمليات زراعة العظام، وزراعة الأسنان.

خدمات العلاج الطبيبي

وكذا الخدمات التي تُقدّمها كلية العلاج الطبيعي، والتي تتضمن الكشف والتقييم، تقديم الخدمات العلاجية وتشمل «الأشعة تحت الحمراء، وفوق البنفسجية، والموجات الصوتية، والتنبيه الكهربائي، والتمرينات العلاجية».

يأتي هذا التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجامعة لتعزيز مفهوم الصحة والشؤون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة، وتأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية خاصة في مجال مكافحة التلوث، والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.

وتعمل مؤسسة حياة كريمة على مواصلة عقد البروتوكولات التي تخدم جميع فئات المجتمع مع الجهات والمؤسسات التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمواطن المصري؛ لتوفير حياة كريمة له.