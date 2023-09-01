«تموين دمياط»: تحرير 1226 محضرا خلال أغسطس الماضي

قال علي الغزاوي وكيل مديرية التموين بدمياط، لـ«الوطن» إنه جرى خلال شهر أغسطس الماضي، تكثيف الجهود والحملات المشتركة مع مديرية الطب البيطري والمراقبة الصحية وإدارة المتابعة، لضبط الأسواق.

تحرير 1226 مخالفة خلال أغسطس

وأضاف علي الغزاوي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1226 مخالفه خلال شهر أغسطس المنقضي، منها 101 مخالفة في مجال إنتاج الخبز البلدي المدعم لمخالفته الأوزان والمواصفات المقررة، وعمليات الضرب الوهمي على ماكينة المخبز بدون إنتاج حقيقي والتصرف في الدقيق المدعم في غير الغرض المخصص له.

وكذلك تم تحرير المحضر رقم 11311 جنح كفر سعد للتصرف فى 65 شيكارة دقيق زنة 50 كجم، وكذلك المحضر رقم 7188 جنح كفر البطيخ للتصرف في 121 شيكارة، كما تم ضبط بمخابز طباقي 45 شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة الدعم.

15 محضر غش تجاري

وأكد الغزاوي، أنه تم تحرير 1125 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، و 10 محاضر بيع أزيد من السعر الرسمي لعبوات السجائر والتحفظ على 5 قاروصات مجهولة المصدر، بالاضافة إلى 15 محضرا في مجال مكافحة الغش التجارى لعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، والتحفظ على 233 كجم مصنعات لحوم، 18 قالب بسطرمة منتهية الصلاحية، 15 كجم دواجن 39 كجم مجزاءات دواجن، ٥ كجم عجينة حواوشي، 27 كجم أسماك مجمدة.

20 عينة غذائية للمطابقة

كما تم ضبط عدد 243 بطاقة تموينية لدى أحد البدالين، و41 بالته سكر تمويني زنة 20 كجم محظور تداولها خارج منظومة التموين، وسحب 20 عينة غذائية وغير غذائية مع 48 عينة دقيق وأقماح لإرسالها إلى المعامل المختصة للمطابقة والتحليل.