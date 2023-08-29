790 سيدة تشارك في اليوم الثاني لفعاليات «حقك تنظمي» بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحملة القومية التنشيطية «حقك تنظمي»، أقيمت بحارة البطارية بالجمرك لليوم الثاني على التوالي، بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية بالحي مع منطقة الجمرك الطبية والجهات التنفيذية المعنية، وقد حققت نجاحًا كبيرًا ومشاركة فعالة من أهالي الحي، الذين أبدوا سعادتهم بالحملة ونشاطها المتنوع إلى جانب معرض للأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك الطبية.

790 مستفيدة من الحملة

وأضافت رئيس حي الجمرك، أنه خلال اليوم الثاني للحملة، جرى الكشف الطبي في مختلف التخصصات: «536 باطنة- 72 حالة أطفال- 35 نساء- 22 حالة تنظيم أسرة- 74 حالة اعتلال كلوي- 5 حالات فحص الثدي»، وجرى توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات، وحصر 5 حالات بطاقة الرقم القومي للسيدات مجانًا و15 حالة محو أمية.

وألقى مسئولو شركتي الصرف الصحي ومياة الشرب، محاضرة للتوعية بالحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن إقامة ورش عمل سباكة خفيفة وألعاب تفاعلية وتوزيع الهدايا.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت «خليفة» إلى أنّ مدير إدارة مشروعك، قدم شرحا مفصلا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة، وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج، كما جرى إلقاء العديد من الندوات التوعوية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر وختان الإناث والتغذية السليمة، وذلك من قبل مدير تنظيم الأسرة ومسئول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية، وتحدث أحد الشيوخ عن رأي الدين في تنظيم الأسره وتربية الأبناء، وأثر ذلك في استقرار المجتمع.