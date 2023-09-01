إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي» بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان لاتخاذ اللازم.

انقلاب سيارة بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي، قرب مدخل أبو صير بالفيوم، ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم شعبان محمد عبدالسميع 30 سنة، وأحمد عيد محمد عشمان 27 سنة، وأبو العيون أحمد 33 سنة، وأحمد محمد 27 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم بحسب إصابة كل منهم، وتمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.