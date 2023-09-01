مراسلة «إكسترا نيوز»: أجواء ساحرة على الممشى السياحي بالعلمين الجديدة

استعرضت جاكلين ماهر مراسلة «إكسترا نيوز»، أجواء مهرجان العلمين الجديدة، موضحة أن هناك إقبال كبير من الجمهور على فعاليات مهرجان العلمين.

الأجواء في مدينة العلمين الجديدة ساحرة

أضافت «ماهر»، أن الأجواء في مدينة العلمين الجديدة ساحرة بمعنى الكلمة، في ظل وجود فعاليات فنية وبروفات، بالإضافة إلى سعادة الجمهور بالممشى السياحي الممتد بطول 14 كيلومترا في ظل أجواء صيفية رائعة.

إقبال كبير على الممشي السياحى

وتابعت: «الممشى عليه إقبال كبير من الشباب، وتواجد مختلف الفئات العمرية في الحفلات، وكمان متوقع إنه هيكون فيه حضور كبير في حفل ويجز اليوم، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، كمان الجميع بيشيد بمهرجان العلمين بشكل خاص، وبمدينة العلمين بشكل عام»

وجهة سياحية على مدار العام

وأستكملت: «مدينة العلمين أصبحت وجهة سياحية على مدار العام ولا تنام، كمان فيه توافر كبير من جنسيات مختلفة، في ظل وجود كل المقومات في المدينة».