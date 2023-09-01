رفع 2245 طن قمامة بالشوارع والميادين بـ 14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع 2245 طن مخلفات بـ14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2245 طن من المخلفات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى رفع 2245 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ14 مركزاً ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.

الارتقاء بالمستوى العام للنظافة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه وجّه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.