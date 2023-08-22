الفرق بين معهدي «فني صحي» و«التمريض».. خريج أحدهما يعمل في التحاليل الطبية

العديد من الطلاب يرغبون في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية، ولكن هناك البعض لا يعرفون الفرق بين معهد فني صحي ومعهد فني تمريض والشروط الخاصة بالالتحاق بهما ونظام الدراسة والأقسام الخاصة بهما.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الفرق بين معهد فني صحي ومعهد فني تمريض:

معهد فني صحي

المعهد الفني الصحي يتيح للطالب الحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية للعمل بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة في جميع المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، ويقبل المعهد طلبة الثانوية العامة وطلبة الثانوية الفنية مثل التجارة والثانوية الصناعية.

وهناك عدد كبير من الطلاب يفضلوا الالتحاق بالمعهد الفني الصحي نظرًا لسهولة وقصر الدراسة فيه وإمكانية العمل في المجال الطبي بسهولة.

شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي للتمريض

وبالنسبة لشروط القبول والالتحاق بالمعهد الفني الصحي للتمريض، ينبغي أن يكون مجموع الطالب المتقدم متناسب مع التنسيق المطلوب أي يكون متساوي أو أزيد من الدرجة المطلوبة للالتحاق بالمعهد.

وأن لا يقل عمر الطالب المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

كما أنه لابد للطالب من اجتياز الفحص الطبي.

نظام الدراسة بالمعهد الفني الصحي للتمريض

أما بالنسبة لنظام الدراسة في المعهد الفني الصحي للتمريض، يقوم الطالب بالدراسة لمدة عامين، وفي حال رغبة الطالب في الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم الصحية يقوم بالدراسة داخل المعهد لمدة عامين آخرين.

يستطيع الطالب بعد التخرج العمل كفني تحاليل طبية أو فني أشعة، أو العمل كمراقب أغذية لوزارة الصحة، ويتم العمل بعد إنهاء الدراسة مباشرة.

معهد فني تمريض

يعد المعهد الفني للتمريض من المعاهد التعليمية التي يتمكن الطلاب من خلالها الالتحاق بكليات التمريض في أي جامعة من الجامعات الحكومية والحصول على درجة البكالوريوس بناءًا على القواعد الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

شروط الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

يجب على الطالب المُتقدم أن يتوفر فيه بعض الشروط حتى يتمكن من الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

1- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أن يكون الطالب متقن للغة الإنجليزية بحيث تكون لغة أولى أو ثانية.

3- أن يتم تقديم طلب الالتحاق بالمعهد من خلال مكتب التنسيق، وذلك بناءً على القوانين المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

4- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 22 عامًا.

5- ضرورة اجتياز كافة الاختبارات التي يعقدها المعهد للمتقدم.