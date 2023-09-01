مصرع شاب غرقا بشاطئ أولاد حداد في الساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث غرق في شاطئ أولاد حداد في الساحل الشمالي، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية غرق الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مساء اليوم، ضحية حادث غرق شاطئ أولاد حداد، ويدعى، السيد محمد عطا الله 31 سنة من البحيرة، وصول المستشفى جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي علي الجثة من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقل وإيداع الجثة في ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث على الشاطئ، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.