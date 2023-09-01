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مصطفى عفيفي لـ«لوغاريتم»: بحلم أرجع مصر وأنقل تجربتي لطلاب بلدي

كتب:

محمد عزالدين
09:30 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
الباحث مصطفى عفيفي

الباحث مصطفى عفيفي

استضاف برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الجمعة، العالم المصري الدكتور مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، ليكشف عن تجربته العلمية في كوريا.

دعم الأب والأم حاجة تانية

وقال مصطفى عفيفي، إن دعم الأب والأم حاجة تانية خالص ربنا يقدرنا على رد الجميل.

وأضاف: «وحشتني مصر وكل حاجة في البلد وربنا يقدرنا ونرجع، ونفسي أنقل الخبرة والحاجات اللي اتعلمتها في كوريا، ويكون عندي معملي الخاص وأساعد الطلاب الشباب والخريجين الجداد».

علاقته بوالدته

وكشف خلال الحلقة عن علاقته بوالدته، وتأثره بها في كل مراحل حياته، متمنيًا إنهاء دراسته في كوريا والعودة إلى مصر، لنقل تجربته كاملة للشباب كلهم الذي يحلمون بالسفر إلى الخارج، ونقل التكنولوجيا التي قدمها في 35 بحثا علميًا نشرها في كبرى الدوريات العلمية في تخصصه.

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