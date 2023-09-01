أحمد فايق في «لوغاريتم»: «ربنا خلقنا كلنا عباقرة.. وإنت وشطارتك»

تحدث الإعلامي أحمد فايق، عن اكتشاف الذات، مستدلا بالأديب العالمي نجيب محفوظ.

وقال فايق: «لما كان حد بيقول للأديب العالمي نجيب محفوظ إنت عبقري، كان بيزعل بشدة، وكان بيقول: لأ.. أنا بشتغل، لأنه كان بيعتبر إنه العبقرية حاجة ربانية، وكون حد بيقوله إنت شاطر أو بتشتغل، دي معناها إن أنت بتبذل مجهود إنك بتكمل المنحة الربانية أو النفحة اللي جاية من عند ربنا».

شطارة في تعب

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «dmc»، «لما حد يقولي إنت شيك أفرح ليه؟ لكن لما يقولي إنت شاطر، هنا لازم أفرح، لأن فيه مجهود وفيه تعب وصلني للشطارة».

ربنا خلقنا كلنا عباقرة

وواصل: «لما يقولي إنت كويس في شغلك، معناه إني ببذل مجهود وبشتغل وبتعب، لكن يقولي مثلا إنت عنيك حلوة، الحمد لله دي منحة، فكل العيون اللي ربنا خلقها جميلة»، مختتما بقوله «ربنا خلقنا كلنا عباقرة بس فيه عبقري في السينما وفيه عبقري في الفيزيا والكيميا.. الخ».