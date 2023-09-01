«لوغاريتم» يستضيف الباحث مصطفى عفيفي في كوريا الجنوبية.. ويجري اتصالا مع والدته

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، الدكتور مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراة في معهد «جوانشو» للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية.

وأجرى «فايق» مكالمة هاتفية بالصوت والصورة مع والدة الباحث مصطفى عفيفي، قائلة إنها تشعر بالفخر بابنها مصطفى، لتحقيقه عدد كبير من الأبحاث، بالرغم من أنها لم تأتِ بسهولة، إذ غاب عنهم 4 سنوات كاملة في كوريا الجنوبية.

وتابعت: «مصطفى رفع رأسي، وأنا فخورة به، وشرف مصر كلها، وشرف جامعته، (الوادي الجديد)، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر حال ابني، ويرزقه العلم النافع، ويبارك له في صحته وأولاده ويرجعه ليا سالم غانم، لأن مصطفى ليس ابني فقط، ولكن ابني وصديقي وصاحب عمري».

وواصلت: «والده الله يرحمه كان يحب العلم، وكان يصرف آخر جنيه في جيبه للعلم، ولم يستخسر في العلم شيء، وهذا ما فعله ليس مع مصطفى فقط، ولكن مع كل إخوته».

دعوة من القلب

من جانبه، قال مصطفى لوالدته: «ربنا يبارك فيكم يارب ومتحرمش منكم أبدا، ولا أتحرم من دعمك لي»، فردت عليه والدته: «وحشني صوتك، ربنا يسترها عليك، ويجعلك من كبار العلماء، وأبحاثك تظهر للنور وتتنفس».