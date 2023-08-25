أحمد فايق يشرب المياه المعالجة من التلوث ببرنامج «لوغاريتم» (فيديو)

تجول الإعلامي أحمد فايق، في السوق الشعبي بكوريا بصحبة ضيفه الدكتور عمرو ماضي الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام الكورية، وقام بشراء موز وطماطم وجرب يأكل الطماطم باعتبارها فاكهة.

مياه معالجة من الملوثات

وأضاف الدكتور عمرو ماضي، ببرنامج «لوغاريتم» المذاع على قناة DMC من كوريا الجنوبية، أن الأرز هو وجبة الإفطار والغداء والعشاء في كوريا ويصنعون منه الكيكة أيضًا، وقام أحمد فايق بتجربة شرب مياه معالجة من الملوثات.

واستعرض «فايق» الفوارق بين المصري والكوري، من حيث الطموح والقدرة على التحمل وامتلاك الخيال وحب المعرفة والعلم، واستعرض في جولته داخل الأسواق الشعبية في كوريا حجم التشابه بينها وبين حواري مصر وأسواقها الشعبية، كذلك يكتشف وجود أكلة الكوارع في الأسواق الشعبية الكورية.

كذلك استعرض الإعلامي أبلكيشن يسهل عليه الترجمة الفورية للغة الكورية لتسهيل التعامل في السوق الشعبية الكورية.

معالجة المياه الملوثة

وخاض فايق تجربة معملية صعبة، مع الدكتور عمرو ماضي، إذ خاض محاكاة داخل المعمل لطريقة معالجة المياه الملوثة، وهو تخصص الدكتور عمرو، الذي نشر حول عشرات من الأبحاث في كبرى المجلات العملية ذات معامل التأثير القوية.

وتابع «فايق» خطوات المعالجة منذ فصل الملوثات وحتى تنقية المياه بصورة تامة، ليشرب على الهواء كوبًا من المياه المعالجة من الملوثات.