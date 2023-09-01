«لوغاريتم» يكشف عن رحلة الباحث مصطفى عفيفي بكوريا الجنوبية: البداية من منحة

قال الدكتور مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، إنه دائما ما يتذكر مقولة لوالده كان دائما ما يقولها له، وهي: «لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا»، مشيرا إلى أن معناها أن «سلم المجد» يحتاج إلى تعب ومجهود ومذاكرة، وكل خطوة من الخطوات يأتي معها مجهود وتعب وشقى.

منحة سبب حضوره إلى كوريا الجنوبية

وأضاف «عفيفي»، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه جاء إلى كوريا الجنوبية بعد حصوله على منحة، وذلك لاستكمال رحلة البحث العلمي، وتواصل مع مشرف في معهد «جيست» بكوريا الجنوبية، ورحب بفكرته، واقترح عليه التقدم لمشروع والحصول على دعم حكومي، وبالفعل تقدم للمشروع، والتحق بجامعة جوانجو.

الحصول على مليون دولار

وأوضح أنه حصل من الحكومة الكورية، على مليار وون أي حوالي مليون دولار، وهناك سباق عالمي في استخدام الهيدروجين الأخضر أو الطاقة المستدامة، لافتا إلى أنه حينما بدأ مشروعه، تعاون مع جامعات أخرى ومعامل أخرى لتقديم مشروع جيد، وفي الوقت نفسه يكون الهيدروجين المستخدم بكفاءة عالية.

ويستضيف الكاتب الصحفي أحمد فايق، في حلقة الجمعة من برنامج «لوغاريتم»، العالم المصري الدكتور مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، المصنف ضمن أهم 5 معاهد على الصعيد العالمي، ويعمل الباحث المصري على تجربة بحثية لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات، بالشراكة مع شركة هيونداي العالمية.