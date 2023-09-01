«ودع المواصلات».. أرخص 5 سيارات جديدة تناسب محدودي الدخل في مصر

يطمح العديد من المواطنين امتلاك سيارة جديدة، لتوديع زحمة وحر المواصلات، أو من أجل العمل عليها تكون مناسبة لقضاء احتياجاتهم وتنقلاتهم، ترصد «الوطن»، في السطور التالية مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات جديدة تناسب محدودي الدخل، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات على النحو التالي.

أرخص 5 سيارات جديدة فى مصر

- سيارة لادا جرانتا موديل 2023 جديدة، موتور1600 سي سي تربو، ضمان 50 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، بقوة 87 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، ويصل سعرها إلى 285 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 85 ألف جنيه وقسط 5071 جنيهاً شهريا.

- سيارة لادا جرانتا موديل 2023 جديدة، موتور1600 سي سي تربو، ضمان 50 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون أحمر، ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بقوة 98 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 305 آلاف جنيه، بمقدم يبدأ من 91500 ألف جنيه وقسط 5426 جنيها شهريا.

- سيارة شانجان السفن موديل 2022 جديدة، موتور1400 سي سي، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، بقوة 101 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 320 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 96 ألف جنيه وقسط 5693 جنيها.

سيارات جديدة للبيع

- سيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي تربو، ضمان 50 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون أزرق، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، بقوة 114 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، بسعر 337 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 103500 جنيه وقسط 6138 جنيها شهريا.

- سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي تربو، ضمان 150000 ألف كيلومتر أو 5 سنوات، لون فضي، ناقل حركة مانيوال 4 سرعات، بقوة 103 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر رسمي 360 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 108 آلاف جنيه وقسط 6405 جنيهات.