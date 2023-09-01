«الصحة»: لن نعود للإغلاق مرة أخرى.. والصراع بين جسم الإنسان والفيروسات طبيعي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر ودول العالم لن تعود إلى الإغلاق وأيام كورونا مجددا، كما أن ارتداء الكمامة سلوك صحي جيد، لافتا إلى أنه من المنطقي جدا، أن تتحور الفيروسات، ويدور صراع بين جسم الإنسان والفيروسات ومتحوراتها، حيث تتغير الفيروسات في التركيب الجيني، حتى تغزو جسم الإنسان.

علاقة الحلويات والإصابات الفيروسية

أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه لا يوجد علاقة بين أكل الحلويات والإصابات الفيروسية، كما أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي موجودة وستظل وهذا طبيعي، لافتا إلى أن لدينا الكثير من المبادرات الرئاسية تهم صحة المواطن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك آلاف المتحورات تحدث كل يوم، لكن ليس كلها ينجح في خداع الجهاز المناعي، الذي ينجح في ذلك، تضعه المنظمات الصحية والباحثون تحت الملاحظة، وفي شهر فبراير نجح أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون، أن يكون أكثر انتشارا ويخدع الجهاز المناعي.

متحور إيريس

وأوضح عبد الغفار، أن متحور إيريس أحد متحورات أوميكرون، إذ أن الفيروسات كائنات حية، تسعى إلى الاستمرار، وكلما ارتفعت المناعة، فإن الفيروسات تحاول تغيير شكلها الجيني حتى تستطيع أن تحتل خلايا العائل.